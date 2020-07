மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்றை கண்டறிய பரிசோதனை: மாவட்டம் முழுவதும் 42 மருத்துவக் குழுக்கள் நியமனம் கலெக்டர் தகவல் + "||" + Test for corona infection: Appointment of 42 medical teams across the district

கொரோனா தொற்றை கண்டறிய பரிசோதனை: மாவட்டம் முழுவதும் 42 மருத்துவக் குழுக்கள் நியமனம் கலெக்டர் தகவல்