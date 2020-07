மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் சூரியசக்தி மோட்டார் பம்பு செட்டுகள் மானியத்தில் அமைக்க விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்கலெக்டர் ராமன் தகவல்

Farmers can apply to set up solar motor pump sets in subsidy

