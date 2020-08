மாவட்ட செய்திகள்

கந்திலி போலீஸ் நிலையம் அருகே, முகமூடி கொள்ளையர்கள் கத்தியை காட்டி மிரட்டி மளிகைக்கடைக்காரர் வீட்டில் பணம் கொள்ளை - பிடிக்க முயன்ற வாலிபரை குத்தி விட்டு தப்பியோட்டம் + "||" + Near Kandili Police Station, The masked robbers brandished knives and intimidated Grocery store home money robbery

கந்திலி போலீஸ் நிலையம் அருகே, முகமூடி கொள்ளையர்கள் கத்தியை காட்டி மிரட்டி மளிகைக்கடைக்காரர் வீட்டில் பணம் கொள்ளை - பிடிக்க முயன்ற வாலிபரை குத்தி விட்டு தப்பியோட்டம்