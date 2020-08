மாவட்ட செய்திகள்

சாத்தான்குளம் வழக்கில் கைதான போலீஸ்காரர் முருகன் ஜாமீன் மனுவுக்கு சி.பி.ஐ. பதில் அளிக்க அவகாசம் - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Arrested in Satankulam case Policeman Murugan on bail CBI Opportunity to respond

சாத்தான்குளம் வழக்கில் கைதான போலீஸ்காரர் முருகன் ஜாமீன் மனுவுக்கு சி.பி.ஐ. பதில் அளிக்க அவகாசம் - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு