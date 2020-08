மாவட்ட செய்திகள்

முன் குறுவை சாகுபடிக்காக கருப்பாநதி, அடவிநயினார், ராமநதி அணைகளில் இருந்து தண்ணீர் திறப்பு அமைச்சர் ராஜலட்சுமி பங்கேற்பு + "||" + For pre-cultivation Water opening from dams Participation of Minister Rajalakshmi

