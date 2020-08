மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரி மாவட்டத்தில், மேலும் 38 பேருக்கு கொரோனா - ஊட்டியில் 2 வங்கிகள், தனியார் மருத்துவமனை மூடல் + "||" + In the Nilgiris district, Corona for 38 more - 2 banks in Ooty, closure of private hospital

நீலகிரி மாவட்டத்தில், மேலும் 38 பேருக்கு கொரோனா - ஊட்டியில் 2 வங்கிகள், தனியார் மருத்துவமனை மூடல்