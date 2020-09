மாவட்ட செய்திகள்

ராணுவவீரர் மனைவி தூக்கில் பிணமாக தொங்கினார் - சாவில் சந்தேகம் என தந்தை போலீசில் புகார் + "||" + The soldier's wife was hanged - the father complained to the police as the death was suspected

ராணுவவீரர் மனைவி தூக்கில் பிணமாக தொங்கினார் - சாவில் சந்தேகம் என தந்தை போலீசில் புகார்