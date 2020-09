மாவட்ட செய்திகள்

அரசு வழங்கிய மனைப்பட்டாவை கிராம கணக்கில் திருத்தம் செய்யக்கோரி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகை + "||" + The public besieged the Kottayam office demanding the government to amend the Manipatta village account

அரசு வழங்கிய மனைப்பட்டாவை கிராம கணக்கில் திருத்தம் செய்யக்கோரி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகை