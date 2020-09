மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் மசோதாக்களை திரும்ப பெறக்கோரி 5 இடங்களில் விவசாயிகள் போராட்டம் - 79 பேர் கைது + "||" + Demand for withdrawal of agricultural bills Farmers protest in 5 places - 79 arrested

வேளாண் மசோதாக்களை திரும்ப பெறக்கோரி 5 இடங்களில் விவசாயிகள் போராட்டம் - 79 பேர் கைது