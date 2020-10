மாவட்ட செய்திகள்

இருப்பு வைத்து கொள்ள மத்திய அரசு கட்டுப்பாடு: நாசிக் சந்தைகளில் வெங்காய ஏலம் 3-வது நாளாக நிறுத்தம் வியாபாரிகள் போராட்டம் + "||" + To keep in reserve Federal government control Onion auction in Nashik markets Stop on the 3rd day Merchants struggle

இருப்பு வைத்து கொள்ள மத்திய அரசு கட்டுப்பாடு: நாசிக் சந்தைகளில் வெங்காய ஏலம் 3-வது நாளாக நிறுத்தம் வியாபாரிகள் போராட்டம்