மாவட்ட செய்திகள்

மழை பொய்த்ததால் தீவனம், தண்ணீர் தட்டுப்பாடு: மேய்ச்சல் நிலம் குறைவால் ஆடுகள் வளர்ப்பு பாதிப்பு + "||" + Fodder and water scarcity due to rains: Impact of goat rearing due to lack of grazing land

மழை பொய்த்ததால் தீவனம், தண்ணீர் தட்டுப்பாடு: மேய்ச்சல் நிலம் குறைவால் ஆடுகள் வளர்ப்பு பாதிப்பு