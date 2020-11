மாவட்ட செய்திகள்

நேரடி மானியத்தை ரத்து செய்து நரிக்குறவர் பள்ளியை சீரமைக்கக்கோரி மாணவர்கள், பெற்றோர் தர்ணா + "||" + Students and parents demand cancellation of direct subsidy and renovation of Narikkuvar school

நேரடி மானியத்தை ரத்து செய்து நரிக்குறவர் பள்ளியை சீரமைக்கக்கோரி மாணவர்கள், பெற்றோர் தர்ணா