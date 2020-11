மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில், விவசாயிகள் பாதி மொட்டையடித்து நூதன போராட்டம் - டெல்லி பயணத்தை போலீசார் தடுத்ததால் மறியல்-பரபரப்பு + "||" + In Trichy, half of the farmers shaved their heads and staged an innovative protest - a stir as police blocked a trip to Delhi

திருச்சியில், விவசாயிகள் பாதி மொட்டையடித்து நூதன போராட்டம் - டெல்லி பயணத்தை போலீசார் தடுத்ததால் மறியல்-பரபரப்பு