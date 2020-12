மாவட்ட செய்திகள்

ஆடை கட்டுப்பாட்டுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஷீரடி கோவிலுக்கு தடையை மீறி செல்ல முயன்ற திருப்தி தேசாய் கைது + "||" + Tirupati Desai arrested for trying to cross the barrier to the Shirdi temple in protest of the dress code

ஆடை கட்டுப்பாட்டுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஷீரடி கோவிலுக்கு தடையை மீறி செல்ல முயன்ற திருப்தி தேசாய் கைது