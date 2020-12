மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் மாவட்டத்தில் 10-ம் வகுப்பு மாணவ-மாணவிகளுக்கான திறனாய்வு தேர்வு 1,781 பேர் எழுதினர் + "||" + In Karur district, 1,781 students wrote the performance test for Class 10 students

கரூர் மாவட்டத்தில் 10-ம் வகுப்பு மாணவ-மாணவிகளுக்கான திறனாய்வு தேர்வு 1,781 பேர் எழுதினர்