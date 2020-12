மாவட்ட செய்திகள்

கடல்நீர் சுத்திகரிப்பு ஆலையில் இருந்து குடிநீர் கொண்டு செல்ல ராட்சத குழாய்கள் அரியானா மாநிலத்தில் இருந்து வரவழைப்பு + "||" + Giant pipes from the state of Haryana to fetch drinking water from a seawater treatment plant

