மாவட்ட செய்திகள்

அரசு-தனியார் பங்களிப்பில் பெங்களூருவில் கர்நாடக விஞ்ஞான நகரம் - எடியூரப்பா தலைமையில் நடந்த திட்டக்குழு கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + In public-private contribution Carnatic Science City in Bangalore The decision was taken at a project committee meeting chaired by Eduyurappa

அரசு-தனியார் பங்களிப்பில் பெங்களூருவில் கர்நாடக விஞ்ஞான நகரம் - எடியூரப்பா தலைமையில் நடந்த திட்டக்குழு கூட்டத்தில் முடிவு