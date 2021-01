மாவட்ட செய்திகள்

பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி கடையில் வாங்கி வந்த இனிப்பு வகைகளை சாப்பிட்ட அக்காள், தம்பி சாவு - செங்கம் அருகே பரிதாபம் + "||" + Bought in the shop for the Pongal festival Eaten desserts Akkall, brother's death - Awful near Sengam

பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி கடையில் வாங்கி வந்த இனிப்பு வகைகளை சாப்பிட்ட அக்காள், தம்பி சாவு - செங்கம் அருகே பரிதாபம்