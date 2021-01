மாவட்ட செய்திகள்

சிவகங்கை மாவட்டத்தில், 4 சட்டமன்ற தொகுதியில் இறுதி பட்டியலில் 11 லட்சத்து 81 ஆயிரத்து 877 வாக்காளர்கள் - ஆண்களைவிட 20 ஆயிரத்து 360 பேர் பெண்கள் அதிகம்

In Sivagangai district, 11 lakh 81 thousand 877 voters are in the final list in 4 assembly constituencies

