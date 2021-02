மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை அருகே கார்கள் மோதல்; போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் உள்பட 5 பேர் காயம் + "||" + Cars collide near paddy; Five people were injured, including a police inspector

நெல்லை அருகே கார்கள் மோதல்; போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் உள்பட 5 பேர் காயம்