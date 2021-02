மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க. கூட்டணியில் காங்கிரசுக்கு ஆத்தூர், சேலம் தெற்கு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படுமா? + "||" + DMK Will Attur and Salem South constituencies be allotted to Congress in alliance?

தி.மு.க. கூட்டணியில் காங்கிரசுக்கு ஆத்தூர், சேலம் தெற்கு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படுமா?