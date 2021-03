மாவட்ட செய்திகள்

வள்ளியூரில் 3 பேருக்கு கொரோனா; தெருவுக்கு சீல் வைப்பு + "||" + Corona for 3 in Valliyoor; Sealed deposit to the street

வள்ளியூரில் 3 பேருக்கு கொரோனா; தெருவுக்கு சீல் வைப்பு