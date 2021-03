மாவட்ட செய்திகள்

மோடியை கண்டித்து கருப்புக்கொடி காட்ட முயன்ற தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தினர் உள்ளிட்ட அமைப்புகளை சேர்ந்த 60 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் + "||" + 60 arrested for trying to show black flag

மோடியை கண்டித்து கருப்புக்கொடி காட்ட முயன்ற தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தினர் உள்ளிட்ட அமைப்புகளை சேர்ந்த 60 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்