மாவட்ட செய்திகள்

மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில்தான் ஆட்சி அமைய போகிறது உளுந்தூர்பேட்டையில் டாக்டர் ராமதாஸ் பேச்சு + "||" + Edappadi Palanisamy is going to rule again Dr Ramdas speech at Ulundurpet

மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில்தான் ஆட்சி அமைய போகிறது உளுந்தூர்பேட்டையில் டாக்டர் ராமதாஸ் பேச்சு