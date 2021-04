மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில்நேற்று ஒரே நாளில் 57 பேருக்கு தொற்று உறுதிமொத்த பாதிப்பு 11337 ஆக உயர்ந்தது + "||" + In Kallakurichi district 57 people were confirmed infected in a single day yesterday The total impact rose to 11337

