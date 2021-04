மாவட்ட செய்திகள்

பெட்டிக்கடைக்காரரிடம் தகராறு; வாலிபர் கைது + "||" + A youth was arrested for arguing with a shopkeeper near Alwarkurichi.

பெட்டிக்கடைக்காரரிடம் தகராறு; வாலிபர் கைது