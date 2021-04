மாவட்ட செய்திகள்

வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்கு கொரோனா தொற்று இல்லை என்ற சான்றுடன் வேட்பாளர்கள்-முகவர்கள் வர வேண்டும் + "||" + Candidates agents must come with proof that there is no corona infection

வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்கு கொரோனா தொற்று இல்லை என்ற சான்றுடன் வேட்பாளர்கள்-முகவர்கள் வர வேண்டும்