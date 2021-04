மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியர்களை மீட்க திருச்சியில் இருந்து சிறப்பு விமானம் இயக்க அனுமதி + "||" + Permission has been granted to operate a special flight from Trichy to rescue Indians stranded in the United Arab Emirates.

