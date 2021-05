மாவட்ட செய்திகள்

தென்னிலை அருகே லாரி மீது கார் மோதல்; தாய் சாவுமகன் படுகாயம் + "||" + The mother was killed when her car collided with a lorry near Tennilai. His son was badly injured.

தென்னிலை அருகே லாரி மீது கார் மோதல்; தாய் சாவுமகன் படுகாயம்