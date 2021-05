மாவட்ட செய்திகள்

கொல்லம் அருகே ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 5 பேர் விஷம் குடித்தனர் தாய், 2 குழந்தைகள் பரிதாப சாவு + "||" + Belonging to the same family 5 people drank poison Death of mother, 2 children

கொல்லம் அருகே ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 5 பேர் விஷம் குடித்தனர் தாய், 2 குழந்தைகள் பரிதாப சாவு