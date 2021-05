மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் தொடரும் சோகம்படுக்கை கிடைக்காததால் ஆம்புலன்சில் காத்திருக்கும் கொரோனா நோயாளிகள் உறவினர்கள் கண்ணீர் + "||" + Corona patients waiting in ambulance due to unavailability of bed

