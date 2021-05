மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் கொரோனா சிகிச்சை மையத்தில் இருந்து கைதி தப்பி ஓட்டம்- வார்டன்கள் 3 பேர் பணி இடைநீக்கம் + "||" + From the Corona Treatment Center in Salem Prisoner escape- Wardens 3 suspended

சேலத்தில் கொரோனா சிகிச்சை மையத்தில் இருந்து கைதி தப்பி ஓட்டம்- வார்டன்கள் 3 பேர் பணி இடைநீக்கம்