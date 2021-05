மாவட்ட செய்திகள்

தவளக்குப்பம் அருகே மின்னல் தாக்கி கோவில் கோபுரம் சேதம் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி + "||" + Near Thavalakkuppam Lightning strikes Damage to the temple tower Public shock

