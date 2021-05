மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் ஆற்றோர காய்கறி மார்க்கெட்டில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது-சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காததால் கொரோனா பரவும் அபாயம் + "||" + Crowds riot at river vegetable market in Salem - Corona spreads risk of non-compliance

சேலத்தில் ஆற்றோர காய்கறி மார்க்கெட்டில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது-சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காததால் கொரோனா பரவும் அபாயம்