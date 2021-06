மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூரில், ஜூன் மாதத்திற்கான ரேஷன் பொருட்கள் வாங்குவதற்கு வீடு, வீடாக டோக்கன் வழங்கும் பணி + "||" + In Thiruvarur, the task of issuing house-to-house tokens for the purchase of ration items for the month of June

திருவாரூரில், ஜூன் மாதத்திற்கான ரேஷன் பொருட்கள் வாங்குவதற்கு வீடு, வீடாக டோக்கன் வழங்கும் பணி