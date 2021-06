மாவட்ட செய்திகள்

குற்ற சம்பவங்களை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். வேலூர் சரக புதிய டி.ஐ.ஜி. ஏ.ஜி. பாபு பேட்டி + "||" + Steps will be taken to prevent crime

குற்ற சம்பவங்களை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். வேலூர் சரக புதிய டி.ஐ.ஜி. ஏ.ஜி. பாபு பேட்டி