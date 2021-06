மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + In Thoothukudi, the Marxist Communist Party (MCP) protested against the increase in petrol and diesel prices.

தூத்துக்குடியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்