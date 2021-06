மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் இருந்து 31,500 டோஸ்கள் கொரோனா தடுப்பூசி சேலம் வந்தன + "||" + 31,500 doses of corona vaccine came to Salem from Chennai

சென்னையில் இருந்து 31,500 டோஸ்கள் கொரோனா தடுப்பூசி சேலம் வந்தன