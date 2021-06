மாவட்ட செய்திகள்

நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பருவமழை தீவிரம்:முல்லைப்பெரியாறு அணை நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் ஒரு அடி உயர்வு + "||" + ntensity of monsoon in catchment areas Mullaiperiyaru dam water level rises by one feet in one day

நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பருவமழை தீவிரம்:முல்லைப்பெரியாறு அணை நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் ஒரு அடி உயர்வு