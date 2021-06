மாவட்ட செய்திகள்

ஹைட்ரோ கார்பன் கிணறுகள் அமைக்க அனுமதி கோரி ஓ.என்.ஜி.சி. அளித்த விண்ணப்பத்தை தமிழக அரசு நிராகரிக்க வேண்டும் - மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்பு கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தல் + "||" + ONGC seeks permission to build hydrocarbon wells Government of Tamil Nadu should reject the application - Methane Project Opposition Coalition insists

ஹைட்ரோ கார்பன் கிணறுகள் அமைக்க அனுமதி கோரி ஓ.என்.ஜி.சி. அளித்த விண்ணப்பத்தை தமிழக அரசு நிராகரிக்க வேண்டும் - மீத்தேன் திட்ட எதிர்ப்பு கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தல்