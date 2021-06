மாவட்ட செய்திகள்

குணமடைந்து வீடு திரும்புபவர்களின் எண்ணிக்கை 2 மடங்கு அதிகரிப்பு + "||" + The number of people returning home recovering has doubled

