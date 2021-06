மாவட்ட செய்திகள்

நத்தத்தில் அரசு கலைக்கல்லூரி விரைவில் தொடங்கப்படும்; அமைச்சர் அர.சக்கரபாணி உறுதி + "||" + Government Arts College will be started soon in NATHAM

