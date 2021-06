மாவட்ட செய்திகள்

களக்காடு அருகே குளத்தில் மூழ்கி மாணவர் பலி + "||" + The student drowned in a pond near Kalakkad.

களக்காடு அருகே குளத்தில் மூழ்கி மாணவர் பலி