மாவட்ட செய்திகள்

இன்றும், நாளையும் கோவேக்சின் 2-வது தவணை தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ள சிறப்பு ஏற்பாடு + "||" + Today and tomorrow 2nd installment of Covexin To be vaccinated Special arrangement

இன்றும், நாளையும் கோவேக்சின் 2-வது தவணை தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ள சிறப்பு ஏற்பாடு