மாவட்ட செய்திகள்

11½ கிலோ கடத்தல் தங்கம் பறிமுதல் எதிரொலி:திருச்சி விமான நிலைய சுங்கத்துறை கண்காணிப்பாளர் அதிரடி மாற்றம் + "||" + Trichy Airport Customs Superintendent has been transferred following the seizure of 11.50 kg of smuggled gold.

11½ கிலோ கடத்தல் தங்கம் பறிமுதல் எதிரொலி:திருச்சி விமான நிலைய சுங்கத்துறை கண்காணிப்பாளர் அதிரடி மாற்றம்