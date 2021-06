மாவட்ட செய்திகள்

ஏர்வாடி அருகே கர்ப்பிணி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை + "||" + A pregnant woman committed suicide by hanging near Ervadi. His brother has complained to the police that his death is suspected.

