மாவட்ட செய்திகள்

சாஸ்த்ரா பல்கலைக்கழகம் சார்பில் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை கண்டறிய உதவும் கருவி + "||" + In the blood A tool to help detect sugar levels

சாஸ்த்ரா பல்கலைக்கழகம் சார்பில் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை கண்டறிய உதவும் கருவி