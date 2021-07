மாவட்ட செய்திகள்

இ-பதிவு இன்றி வந்த காருக்கு ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + A fine of Rs 5000 for a car that came without e registration

இ-பதிவு இன்றி வந்த காருக்கு ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம்