மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சரின் ஆலோசனையை பெற்று பள்ளிகளில் ஆசிரியர் பணியிடமாறுதல் கலந்தாய்வு விரைவில் நடத்தப்படும்- அமைச்சர் அன்பில்மகேஷ் பொய்யாமொழி பேட்டி + "||" + School Education Minister Anbilmakesh Poyamozhi said that the teacher transfer consultation in schools would be held soon after taking the advice of the Chief Minister.

முதல்-அமைச்சரின் ஆலோசனையை பெற்று பள்ளிகளில் ஆசிரியர் பணியிடமாறுதல் கலந்தாய்வு விரைவில் நடத்தப்படும்- அமைச்சர் அன்பில்மகேஷ் பொய்யாமொழி பேட்டி