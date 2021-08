மாவட்ட செய்திகள்

இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக ஊதி பெரிதாக்கி நாடாளுமன்றத்தில் அமளி ஏற்படுத்துவது எதிர்க்கட்சிகளுக்கு அழகல்ல + "||" + It is not fair for the opposition to exaggerate the existence of something that does not exist and cause a stir in parliament

